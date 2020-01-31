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31.01.20 13:52

ЗИЛ сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Киеве: водитель хотел сбежать. ФОТОрепортаж

В Святошинском районе Киева грузовой автомобиль сбил насмерть женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

Как удалось выяснить, водитель грузовика ЗИЛ с песком двигался по улице Жолудева от проспекта Королева в направлении улицы Симиренко. По невыясненным причинам он не увидел женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате грузовик сбил женщину и поехал дальше. Его остановили неравнодушные автомобилисты уже на выезде на улицу Симиренко.

Отмечается, что для 45-летней женщины наезд был роковым - она ​​погибла, и медики по приезду лишь констатировали смерть.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

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ЗИЛ сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Киеве: водитель хотел сбежать 01
ЗИЛ сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Киеве: водитель хотел сбежать 02
ЗИЛ сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Киеве: водитель хотел сбежать 03
ЗИЛ сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Киеве: водитель хотел сбежать 04

ЗИЛ сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Киеве: водитель хотел сбежать 05

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