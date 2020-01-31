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31.01.20 14:08

ГБР выявило преступную схему экспорта орехов с участием должностных лиц ГФС. Ущерб бюджету - 15 млн. ФОТО

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований разоблачили преступную схему группы лиц с участием Государственной фискальной службы, которые незаконно организовали экспорт грецких орехов через таможенную границу с уклонением от уплаты налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предварительная сумма ущерба государственному бюджету составляет более 15 миллионов гривен.

В данный момент ГБР проводит 10 обысков в органах ГФС, на таможенных постах, а также по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к этой схеме. Уже выявлены документы, которые могут свидетельствовать о незаконной деятельности.

ГБР выявило преступную схему экспорта орехов с участием должностных лиц ГФС. Ущерб бюджету - 15 млн 01
ГБР выявило преступную схему экспорта орехов с участием должностных лиц ГФС. Ущерб бюджету - 15 млн 02

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Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью и служебным положением), ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица), ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от слать налогов, сборов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

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