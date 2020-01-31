Иностранец ездил по Киеву с гранатой в кармане. Начато уголовное производство, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Во время отработки территории на улице Олены Пчилки работники полка полиции особого назначения остановили автомобиль. При поверхностной проверке правоохранители изъяли из кармана куртки пассажира предмет, похожий гранату РГД-5 и запал к ней", - сказано в сообщении.

Как сообщил начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко, владельцем изъятых предметов оказался 30-летний гражданин другого государства: "Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Боеприпас направили на экспертизу и устанавливаем его происхождения".

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Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.



Фото: сайт полиции Киева