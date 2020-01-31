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31.01.20 17:46

Следователи Нацполиции в Мелитополе, вымогавшие $10 тыс. у бизнесмена, предстанут перед судом. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, завершили досудебное расследование по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, совершенного организованной группой, в которую входили следователи Мелитопольского отдела полиции ГУНП в Запорожской области, а также принуждения к выполнению гражданско-правовых обязательств (ч . 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 и 2 ст. 355 Уголовного кодекса Украины). Обвинительные акты направлены в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что полицейские требовали 10 000 долларов США у предпринимателя из Харькова за закрытие уголовного производства по статье "мошенничество", которое было начато с целью давления. В случае отказа платить деньги, кроме уголовного преследования, правоохранители угрожали физической расправой. В преступную группу входило также и гражданское лицо.

Неправомерную выгоду следователи получили двумя частями в гривневом эквиваленте - 75 000 и 150 000 гривен соответственно. В июле 2019 года, после получения последней части суммы правоохранителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Нацполиции в Мелитополе, вымогавшие $10 тыс. у бизнесмена, предстанут перед судом 01
Следователи Нацполиции в Мелитополе, вымогавшие $10 тыс. у бизнесмена, предстанут перед судом 02
Следователи Нацполиции в Мелитополе, вымогавшие $10 тыс. у бизнесмена, предстанут перед судом 03
Следователи Нацполиции в Мелитополе, вымогавшие $10 тыс. у бизнесмена, предстанут перед судом 04

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В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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