Следователи Нацполиции в Мелитополе, вымогавшие $10 тыс. у бизнесмена, предстанут перед судом. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что полицейские требовали 10 000 долларов США у предпринимателя из Харькова за закрытие уголовного производства по статье "мошенничество", которое было начато с целью давления. В случае отказа платить деньги, кроме уголовного преследования, правоохранители угрожали физической расправой. В преступную группу входило также и гражданское лицо.

Неправомерную выгоду следователи получили двумя частями в гривневом эквиваленте - 75 000 и 150 000 гривен соответственно. В июле 2019 года, после получения последней части суммы правоохранителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.









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В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.