Миграционная служба устроила облаву на нелегалов на выходе из мечети, - Чубаров. ФОТОрепортаж

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Верующие мусульмане, совершившие пятничный намаз в мечети Исламского культурного центра "Альраид", который находится в Киеве на улице Дегтяревской, столкнулись с вопиющим и массовым нарушением прав человека: на выходе из двора мечети их ждали сотрудники государственной миграционной службы (на фотографии в неоново-зеленых жилетах) и экипированные спецсредствами и оружием сотрудники полиции, приехавшие на 2 автобусах", — написал Чубаров.

По его словам, выходившие со двора мечети мусульмане вынуждены были предъявлять документы. Свои действия сотрудники миграционной службы якобы пояснили рейдом по выявлению нелегальных мигрантов.

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Чубаров попросил всех участников случившегося написать об этом на адрес Меджлиса.

"Также мы призываем всех, кто молится в субботу в синагогах, в воскресенье — в церквях или молитвенных домах, информировать нас о подобных унижение, если таковые, не дай Всевышний, случатся с ними ..." — добавил он.















