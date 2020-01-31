Медики пикетировали заседание комитета ВР по вопросам здравоохранения в здании черниговской ОГА. ФОТО

В здании черниговской ОГА проходило выездное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Наши требования — оставить противотуберкулезную службу Украины на финансировании за счет государственного бюджета; не допустить резкого обострения эпидемической ситуации с туберкулезом; согласовать между собой такие нормативные акты, как государственная стратегия развития системы противотуберкулезной медицинской помощи населению Украины и закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения"; включить в программу медицинских гарантий на 2020 год санаторное лечение детей с туберкулезом и людей из групп риска этого заболевания", — пояснил председатель профсоюза медицинского центра Дмитрий Курилов.

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По его словам, озвученные требования изложены в обращении, которое передадут народным депутатам.

Реализация второго этапа медреформы предусматривает увольнение около 800 сотрудников противотуберкулезных учреждений Черниговщины. Это означает фактическую ликвидацию фтизиатрической службы в регионе, сказал директор областного центра социально значимых и опасных болезней Николай Дейкун.

Дейкун внес в комитет свои предложения по финансированию таких заведений, но пока они не нашли поддержки у присутствующих народных депутатов.

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