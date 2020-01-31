Вестники апокалипсиса, кабминовский цирюльник, верховный правитель. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Не та хворма, не той центр тяжести...

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кабмине закрыли парикмахерскую, в освобожденном помещении обустроят рабочие места для "инвестиционных нянь", - Дубилет

Мид РФ уполномочен заявить...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это человек, заявляющий о себе как о неонацисте, - спикер МИД РФ Захарова о Зеленском. ВИДЕО

Верховный правитель

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя"

Ничего святого...

Какая разница?

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Вестники апокалипсиса

Коротко о движении в правительстве

Зачем вам это нужно?

Кина не будет...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новоназначенная глава Госкино Кудерчук была причастна к отмене показов фильмов "Петлюра" и "Червоний" в Запорожье. ФОТО

Украли идею!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев предлагает Раде ввести 20% налог на услуги от Youtube, Google, Facebook и других международных корпораций

Никаких уроков из истории Европа, похоже, не вынесла...

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Деньги - высшая европейская ценность....

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