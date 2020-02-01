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01.02.20 11:46

Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault. ФОТОрепортаж

В Шевченковском районе Киева этой ночью случилось серьезное ДТП при участии трех машин.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

Как рассказывают свидетели происшествия - Volkswagen Tuareq на достаточно большой скорости двигался со стороны метро "Дорогожичи". По неизвестным причинам на закруглении дороги кроссовер столкнулся с легковушкой Renault, которая двигалась навстречу. От удара неуправляемый Volkswagen пролетел около 70 метров, ударил такси Geely, после чего перевернулся.

На место происшествия прибыло несколько бригад скорой помощи и спасатели ГСЧС. С тяжелыми травмами был госпитализирован водитель Renault.

Также в больницу поехал пассажир такси, которому, кстати, несмотря на ДТП, пришлось заплатить таксисту половину стоимости поездки.

Водители Volkswagen и Geely серьезных повреждений не получили и от госпитализации отказались.

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Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault 01
Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault 02
Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault 03
Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault 04
Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault 05
Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault 06
Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault 07
Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault 08

Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault 09

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