Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault. ФОТОрепортаж

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

Как рассказывают свидетели происшествия - Volkswagen Tuareq на достаточно большой скорости двигался со стороны метро "Дорогожичи". По неизвестным причинам на закруглении дороги кроссовер столкнулся с легковушкой Renault, которая двигалась навстречу. От удара неуправляемый Volkswagen пролетел около 70 метров, ударил такси Geely, после чего перевернулся.

На место происшествия прибыло несколько бригад скорой помощи и спасатели ГСЧС. С тяжелыми травмами был госпитализирован водитель Renault.

Также в больницу поехал пассажир такси, которому, кстати, несмотря на ДТП, пришлось заплатить таксисту половину стоимости поездки.

Водители Volkswagen и Geely серьезных повреждений не получили и от госпитализации отказались.

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