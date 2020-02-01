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01.02.20 12:48

Пограничник погорел на взятке начальству в 20 тыс. за сохранение места службы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, задержали инспектора пограничной службы во время дачи неправомерной выгоды руководителю (ч 3. ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, инспектор пограничной службы предложил 20 000 гривен неправомерной выгоды своему командиру за то, чтобы руководитель не переводил его на службу в другое место дислокации.

Во время передачи неправомерной выгоды пограничник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

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Пограничник погорел на взятке начальству в 20 тыс. за сохранение места службы, - ГБР 01
Пограничник погорел на взятке начальству в 20 тыс. за сохранение места службы, - ГБР 02
Пограничник погорел на взятке начальству в 20 тыс. за сохранение места службы, - ГБР 03

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

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