Монтян встретилась с террористом Дубовым: "Донецк - чистый, ухоженный, интеллектуальный. Киев - помойка". ФОТО

Об этом написал блогер Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Татьяна Монтян посетила ОРДЛО, где заявила, что "Донецк - чист и ухожен, а Киев - помойка". Но выбирает для жизни она, разумеется, "помойку". Как и другие свидетели "чистого и ухоженного Донецка", которые оттуда разбежались, кто в Москву, кто в Крым, кто в Киев", - отметил он.

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По информации издания "Апостроф", Монтян принимала участие в пропагандистской программе боевиков "ОплотТВ" на местном телевидении. С ней в студии находился бывший "министр ДНР" Александр Кофман.

"Татьяна с 2014 года – наш преданный друг и союзник", - заявил Кофман.

Напомним, в декабре 2014 года Монтян побывала с "дружеским визитом" у террористов на Донбассе. Среди прочего, она встречалась и дружески побеседовала с одним из главарей местных террористов, командиром бригады "Призрак" Алексеем Мозговым. В апреле 2015 года она снова отправилась "в гости" к террористам. На этот раз в Донецк, где также дружественно встретилась с "министром ДНР" Александром Тимофеевым.

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В 2014 году Монтян баллотировалась в депутаты Верховной Рады по 212-му избирательному округу (Дарницкий район Киева) и заняла второе место с 19,69 % голосов.

В 2015 году была выдвинута кандидатом на выборах городского головы Киева и в Киевский горсовет, заняла в 1-м туре выборов городского головы 12-е место, набрав 1,73 % голосов избирателей (15084 чел.).