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01.02.20 14:56

Во "Всемирный день хиджаба" мусульманки Украины организовали акцию в Киеве. ФОТОрепортаж

В центре Киева проходит акция Всеукраинской ассоциации мусульманок по случаю "Всемирного дня хиджаба".

Об этом сообщает корреспондент Громадського радіо, информирует Цензор.НЕТ.

На акцию собрались около двух десятков участников. Активистки Всеукраинской ассоциации мусульманок дарят цветы женщинам, которые проходят по улице. Также участники дарят прохожим магниты-мотиваторы.

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"Наша цель - развенчать стереотипы о мусульманках, которых часто воспринимают как замкнутых и угнетенных женщин. Хотим показать, что носить хиджаб - это красиво и достойно", - говорит одна из активисток.

"Всемирный день хиджаба", который инициировала жительница Нью-Йорка Назма Хан в 2013 году, отмечают 1 февраля. День призван бороться со стереотипами и предубеждениями в отношении ислама и мусульманок через разъяснение, в основном немусульманам, сути традиционной одежды последовательниц Ислама. В Украине семь лет подряд проходят различные мероприятия, посвященные этой дате: встречи, лекции, круглые столы.

Хиджаб - это один из главных атрибутов женской одежды в мусульманском мире.

Во Всемирный день хиджаба мусульманки Украины организовали акцию в Киеве 01

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Во Всемирный день хиджаба мусульманки Украины организовали акцию в Киеве 02
Во Всемирный день хиджаба мусульманки Украины организовали акцию в Киеве 03
Во Всемирный день хиджаба мусульманки Украины организовали акцию в Киеве 04
Фото: hromadske.radio

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