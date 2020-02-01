После совещания с Зеленским на Харьковщине взялись за "черных" лесорубов. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"После проведения летом 2019 Президентом Украины совещания по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в Харьковской области прокуратурой области под руководством нового прокурора приняты организационные и практические меры, направленные на борьбу с незаконной вырубкой леса на Харьковщине", — сказано в сообщении.

Так, за 4-й квартал 2019 года в суд направлено 23 обвинительных акта, а всего за год — 38 обвинительных актов в отношении лиц, незаконно пиливших деревья.

В октябре прокуроры разоблачили группу из 5 человек, вырубавших полезащитные полосы.

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"Злоумышленники вырубали ценные породы деревьев дубов и ясеней для дальнейшей реализации на территории г. Харьков. Сумма нанесенного ущерба составила 3,5 млн грн. Они уведомлены о подозрении, им избраны меры пресечения, досудебное расследование продолжается", — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в 7 из 11 лесхозов Харьковской области обнаружили нарушения. Убытки составили 138 млн грн. 33 сотрудникам сообщили о подозрении.

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