Художественный музей получил от меценатов 222 графические работы Кричевского. ФОТОрепортаж

Графические произведения передали представители сообщества Alumni KMBS - ассоциации выпускников Киево-Могилянской Бизнес-Школы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам члена сообщества Людмилы Зубко, они узнали от работников музея, что такая коллекция существует и что музей очень хочет получить ее для исследования.

В музее объяснили, что они искали возможности выкупить работы из коллекции, пока Зубко не сказала об этой идее сообществу Alumni kmbs. Поэтому несколько человек сообщества согласились вложить деньги в выкуп коллекции с целью передачи ее музею.

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Ранее в фондах музея было 35 графических произведений, 55 живописных работ и архив художника. Теперь коллекция пополнилась еще 222 рисунками.

Генеральный директор Национального художественного музея Украины Юлия Литвинец подчеркнула, что выставка, которая состоит из нескольких подаренных работ, будет находиться в зале музея на первом этаже две недели, а затем ее спустят в хранилище и начнут процесс учета экспонатов.

"Потом будет искусствоведческий конкурс, в рамках которого исследователи будут работать с этими произведениями и теми, что есть в коллекции", - добавила Литвинец.

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Федор Кричевский - украинский художник-новатор и мастер модерна. Открыл школу украинской живописи, стал первым ректором Украинской академии искусств, его работы экспонировались на Венецианской биеннале. Автор известных картин "Три возраста", монументального триптиха "Жизнь".

За "неблагонадежность", ведь художник отказался рисовать Сталина, советская власть лишила Кричевского титулов, званий, собственной мастерской и преподавания.



















