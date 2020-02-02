В Ухани закончили возведение первого госпиталя для больных коронавирусом. ФОТОрепортаж

Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Принимать больных госпиталь "Хошэньшань", рассчитанный на 1 тыс. мест, начнет в понедельник. Лечить их будут 1,4 тыс. военных медиков.









1 февраля 2020 года, китайские строители заканчивают возведение госпиталя "Хошэньшань" (источник - CCTV)

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Строительство больницы началось вечером 23 января и велось ускоренными темпами.

Вторая больница, также расположенная в Ухане, как ожидается, начнет работу 6 февраля.

Согласно последним данным, в Китае зафиксировано уже более 14 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса. 304 заболевших скончались, 328 человек вылечились.