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02.02.20 14:10

5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег. ФОТОрепортаж

Около 50 автомобилей проехали из центра Кривого Рога к месту гибели музыканта у с. Лозоватка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Автопробег проводится ежегодно в годовщину гибели музыканта. В этом году в мероприятии приняли участие примерно 50 машин, которые выехали из центра Кривого Рога и колонной прибыли к месту гибели Скрябина возле села Лозоватка. Впоследствии там состоялась панихида по музыканту, также люди вспоминали истории о нем и возложили цветы к памятнику.

Кроме жителей Кривого Рога, к месту гибели Кузьменко съехались люди со всей Кировоградщины и Днепра.

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Напомним, 2 февраля 2015 года Кузьма разбился в ДТП по дороге с концерта в Кривом Роге в честь 25-летия группы "Скрябин". Toyota музыканта столкнулась с грузовиком, который перевозил молоко. Удар был такой силы, что молоковоз вынесло в кювет.

Фото ТСН

5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 015 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 02
5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 03
5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 04
5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 05
5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 06
5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 07
5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 08
5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 09
5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 10
5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 11

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