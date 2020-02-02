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02.02.20 14:44

Судья Кинологического союза Украины Янова едет на выставку в РФ как представитель "ДНР". ФОТО

Судья Кинологического союза Украины Наталья Янова, которая принимает участие в украинских соревнованиях как представитель Украины, едет на выставку в РФ как представитель "ДНР".

Об этом на своей странице в фейсбуке написала журналистка Ольга Худецкая, передает Цензор.НЕТ.

"Вот ты живешь в Донецке и работаешь судьей на собачьих соревнованиях. Вот твоя страница судьи в международной кинологической федерации FCI, которая тебя аккредитовала в качестве эксперта. Вот твоя страница в украинском КСУ, где ты тоже в списке экспертов. А вот ты на украинских соревнованиях, с гордым (Украина) после своей фамилии. А вот на российских соревнованиях и у тебя в скобках (Донецкая Республика). Шпагатик. Удобненько", - написала она.

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