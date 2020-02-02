Пограничник сбил насмерть пешехода на Львовщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, 2 февраля примерно в полночь в с. Угринов Сокольского района Львовской области рядовой срочной службы Львовского пограничного отряда, двигаясь на служебном автомобиле Volkswagen Transporter в направлении перехода с республикой Польша, допустил наезд на пешехода. В результате инцидента пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте.
На месте происшествия работали следователи ГБР. Транспортное средство изъято.
Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.