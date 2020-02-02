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02.02.20 15:44

Полиция накрыла сеть подпольных покерных клубов на Полтавщине. ФОТОрепортаж

На Полтавщине правоохранители разоблачили сеть подпольных покерных клубов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины, передает Цензор.НЕТ.

Сеть незаконных игорных заведений работала в Полтаве и Кременчуге под "прикрытием" клуба спортивного покера.

К налаживанию игорного бизнеса могут быть причастны 5 человек.

Полиция накрыла сеть подпольных покерных клубов на Полтавщине 01
Полиция накрыла сеть подпольных покерных клубов на Полтавщине 02
Полиция накрыла сеть подпольных покерных клубов на Полтавщине 03
Полиция накрыла сеть подпольных покерных клубов на Полтавщине 04

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Во время санкционированных обысков, rjnjhst одновременно провели в учреждениях и по месту жительства вероятных сообщников, изъяли 6 покерных столов, более 14 000 игровых фишек, в том числе кэш-фишки (используемые в игре на деньги) на сумму более 5 млн гривен, компьютеры, мобильные терминалы, системы видеонаблюдения и наличные.

В уголовном производстве, открытом по факту занятия игорным бизнесом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины), проводятся следственные действия.

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