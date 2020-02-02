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02.02.20 19:37

Глава Минюста Малюська проведал "пожизненников" в колонии в Бердичеве. ФОТОрепортаж

Министр проинспектировал кухню колонии, проверил историю поиска на единственном подключенном к интернету компьютере и оценил носки, которые вяжут заключенные.

Впечатлениями от посещения колонии №70 и исправительного центра №108 министр юстиции поделился в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Общее впечатление: в отличие от СИЗО, колонии и исправительные центры могут зарабатывать деньги от хозяйственной деятельности, а потому их состояние и уровень содержания заключенных существенно лучше", — написал Малюська.

Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 01

По словам министра, в подсобном хозяйстве колонии разводят кур, перепелов и даже нутрий. Фото этих животных Малюська опубликовав, отдельно указав, что это не крысы.

Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 02Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 03

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"Есть доступ к интернету, хотя только на одном компьютере (историю просмотров в браузере проверил — к соцсетям или порнофильмам доступа не было)", — написал министр.

Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 04

"Условия пребывания "пожизненных" удовлетворительные, они имеют возможность работать и неплохо вяжут (фото носков выложил)", — добавил Малюська.

Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 05Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 06Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 07Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 08

Ключевой проблемой, по его словам, остается питание. Госбюджет тратит на еду для заключенных миллионы гривен. При этом ее качество оставляет желать лучшего, и многие заключенные вообще не едят с казенной кухни, питаясь своими продуктами.

Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 09Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 10

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Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 11Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 12
Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 13
Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 14


Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 15
Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 16

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