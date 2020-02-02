Глава Минюста Малюська проведал "пожизненников" в колонии в Бердичеве. ФОТОрепортаж

Впечатлениями от посещения колонии №70 и исправительного центра №108 министр юстиции поделился в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Общее впечатление: в отличие от СИЗО, колонии и исправительные центры могут зарабатывать деньги от хозяйственной деятельности, а потому их состояние и уровень содержания заключенных существенно лучше", — написал Малюська.

По словам министра, в подсобном хозяйстве колонии разводят кур, перепелов и даже нутрий. Фото этих животных Малюська опубликовав, отдельно указав, что это не крысы.

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"Есть доступ к интернету, хотя только на одном компьютере (историю просмотров в браузере проверил — к соцсетям или порнофильмам доступа не было)", — написал министр.

"Условия пребывания "пожизненных" удовлетворительные, они имеют возможность работать и неплохо вяжут (фото носков выложил)", — добавил Малюська.

Ключевой проблемой, по его словам, остается питание. Госбюджет тратит на еду для заключенных миллионы гривен. При этом ее качество оставляет желать лучшего, и многие заключенные вообще не едят с казенной кухни, питаясь своими продуктами.

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