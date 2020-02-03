Террорист "ДНР", почти 6 лет находившийся в розыске, задержан на Луганщине, - контрразведка. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что житель Славянска добровольно вступил в так называемую "славянскую бригаду народной милиции ДНР". Там он находился на "должности" заместителя командира одного из взводов террористов. Известно, что в составе бандформирования "Тайфун" боевик противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях под Шахтерском, Опытным, Спартаком и Новоазовском Донецкой области.

В 2016 году боевик покинул ряды террористов и уехал в РФ на заработки.

В результате спецоперации СБУ злоумышленник был задержан на таможенном пункте пропуска "Меловое". В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. Сейчас задержанный дает показания об участии в составе террористической организации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Монтян встретилась с террористом Дубовым: "Донецк - чистый, ухоженный, интеллектуальный. Киев - помойка". ФОТО





