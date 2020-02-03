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03.02.20 11:13

Террорист "ДНР", почти 6 лет находившийся в розыске, задержан на Луганщине, - контрразведка. ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБ Украины задержали в районе проведения операции Объединенных сил бывшего наемника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", который 6 лет находился в общегосударственном розыске.

сбу,контрразведка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что житель Славянска добровольно вступил в так называемую "славянскую бригаду народной милиции ДНР". Там он находился на "должности" заместителя командира одного из взводов террористов. Известно, что в составе бандформирования "Тайфун" боевик противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях под Шахтерском, Опытным, Спартаком и Новоазовском Донецкой области.

В 2016 году боевик покинул ряды террористов и уехал в РФ на заработки.

В результате спецоперации СБУ злоумышленник был задержан на таможенном пункте пропуска "Меловое". В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. Сейчас задержанный дает показания об участии в составе террористической организации.

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Террорист ДНР, почти 6 лет находившийся в розыске, задержан на Луганщине, - контрразведка 01
Террорист ДНР, почти 6 лет находившийся в розыске, задержан на Луганщине, - контрразведка 02
Террорист ДНР, почти 6 лет находившийся в розыске, задержан на Луганщине, - контрразведка 03

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