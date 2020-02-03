Два блогера, пытавшиеся снять видео в заброшенной шахте в Кривом Роге, сорвались с 500-метровой высоты, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"2 февраля в 23:46 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Саксаганском районе города Кривой Рог по улице Летчиков произошел несчастный случай.
Группа в составе 5 человек запланировали снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты. Сломав решетку на входе в надшахтне сооружение, 2 мужчин (в возрасте около 30 лет) с помощью альпинистского оборудования спустились вглубь ствола. Однако при неизвестных обстоятельствах оба они сорвались", - сказано в сообщении.
Прибыв по адресу, спасатели обследовали место происшествия. Сотрудники горноспасательного подразделения спустились в вентиляционный ствол и в 03:45 обнаружили тела погибших на горизонте 550 м.
В 5:49 тела двух погибших мужчин подняли на поверхность и передали работникам Национальной полиции.
К оказанию помощи привлечено 13 человек личного состава и 2 единицы спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.