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03.02.20 14:32

ГБР задержало в Киеве на взятке в 10 тыс. патрульного, обещавшего помощь в получении водительских прав. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове задержали инспектора батальона сопровождения ГУ Нацполиции в Киевской области во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, полицейский получил 10 тыс. гривен за содействие в изготовлении водительского удостоверения без прохождения курсов и сдачи екзаменов. По данным следствия, первую часть взятки в размере 4000 гривен инспектору перевели на карточку. При получении остального "вознаграждения" - 6000 гривен наличными, милиционер был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

ГБР задержало в Киеве на взятке в 10 тыс. патрульного, обещавшего помощь в получении водительских прав 01
ГБР задержало в Киеве на взятке в 10 тыс. патрульного, обещавшего помощь в получении водительских прав 02
ГБР задержало в Киеве на взятке в 10 тыс. патрульного, обещавшего помощь в получении водительских прав 03

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ГБР задержало в Киеве на взятке в 10 тыс. патрульного, обещавшего помощь в получении водительских прав 04
ГБР задержало в Киеве на взятке в 10 тыс. патрульного, обещавшего помощь в получении водительских прав 05
ГБР задержало в Киеве на взятке в 10 тыс. патрульного, обещавшего помощь в получении водительских прав 06

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании в отношении должностного лица меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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