Деятельность нарколаборатории с прибылью около 600 тыс. грн в месяц блокировали в Виннице, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что наркобизнес организовали несколько жителей областного центра. Лабораторию по производству наркотиков они обустроили в квартире одного из них. "Товар" сбывали оптовыми партиями через сеть дилеров на территории региона, а также продавали лично местным наркозависимым лицам. Ежемесячно с "конвейера" наркодельцов получалось до 2 килограммов психотропного вещества.

В рамках открытого ранее уголовного производства сотрудники СБУ провели 5 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов дела и в транспортном средстве, принадлежащем участнику группировки. Во время следственных действий изъяты подготовленные для продажи трамадол и амфетамин, а также оружие и средства поражения.

Сейчас четырем активным участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры предосторожности.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к наркобизнесу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Транзит кокаина из Молдовы в Украину блокировали на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж









