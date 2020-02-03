Адвокаты обвиняемого по делу об убийстве Шеремета Антоненко не успели прибыть на рассмотрение продления ареста, заседание перенесли на завтра. ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, рассматривал ходатайство прокуратуры судья Виталий Писанец.

На заседание привели обвиняемого, в зал сразу пустили прокурора и следователя. Журналистов допустили позже.

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Адвокатов на заседании не было, так как им не предварительно сообщили о нем.

Как рассказал Цензор.НЕТ защитник Антоненко Леонид Маслов, о заседании им стало известно сегодня вечером. Два из трех адвокатов находились в Харькове. В Киев сразу выехал Дмитрий Круговой, он прибудет в столицу около полуночи. Об этом уведомили суд.

На заседании обвиняемый заявил, что не получал ходатайство. Прокурор просит суд отложить рассмотрение, так как нет защитников.

Суд согласился. Рассмотрение пройдет 4 февраля в 11:00.

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Фото: Олег Богачук

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.