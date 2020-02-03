Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра. ФОТОрепортаж (обновлено)

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, рассматривал ходатайство прокуратуры судья Виталий Писанец.

На заседание привели обвиняемую. Ее адвокат Николай Ореховский заявил отвод прокурору. Судья удалился в совещательную комнату, а по возвращении известил, что заявление остается без удовлетворения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После 50 дней заключения невиновных людей полиция начала проверку фейкового алиби, - адвокаты Антоненко











Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Защита Антоненко выступает против продления сроков следствия на 4 месяца. ДОКУМЕНТ











Также смотрите: "Захистити правду і покарати справжніх злочинців – це і є СЕНС", - известные украинцы записали клип в поддержку арестованных по делу убийства Шеремета. ВИДЕО





Фото: Олег Богачук

После этого адвокаты попросили суд о возможности воспроизведения видеоматериалов и переносе в помещение с возможностью просмотра. Ходатайство было поддержано судьей, однако принесенная техника не позволила воспроизвести видео.

Рассмотрение перенесено на 14 часов 4 февраля.







Также читайте: Если дело Шеремета развалится - это будет одним из поводов, чтобы Аваков ушел, - Монастырский











Фото: Олег Богачук

Смотрите также: Свидетели подтвердили в суде, что Дугарь имеет алиби, - адвокат. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Смотрите: Убийство Шеремета: суд отказался изменить меру пресечения Кузьменко. ВИДЕО