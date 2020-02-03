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03.02.20 22:48

Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Печерском суде проходило заседание по продлению меры пресечения для Яны Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, рассматривал ходатайство прокуратуры судья Виталий Писанец.

На заседание привели обвиняемую. Ее адвокат Николай Ореховский заявил отвод прокурору. Судья удалился в совещательную комнату, а по возвращении известил, что заявление остается без удовлетворения.

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Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 01
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 02
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 03
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 04
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 05

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Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 06
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 07
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 08
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 09
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 10

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Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 11
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 12
Фото: Олег Богачук

После этого адвокаты попросили суд о возможности воспроизведения видеоматериалов и переносе в помещение с возможностью просмотра. Ходатайство было поддержано судьей, однако принесенная техника не позволила воспроизвести видео.

Рассмотрение перенесено на 14 часов 4 февраля.

Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 13
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 14
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 15

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Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 16
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 17
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 18
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 19
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 20
Фото: Олег Богачук

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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