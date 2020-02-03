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03.02.20 22:49

В порту "Черноморск" рухнули стены хранилища с серой. ФОТО

В Одесской области в порту "Черноморск" произошел обвал стенок хранилища, из которого высыпалось большое количество гранулированной серы.

ЧП случилось на первом грузовом терминале, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"От переполнения хранилища здесь произошел обвал стенок, высыпалось значительное количество гранулированной серы", — сказали в порту.

Отмечается, что обошлось без жертв и потерпевших. Вместе с тем в порту констатируют, что в результате обрушения был поврежден грузовой железнодорожный состав. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства происшедшего.

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Сера — небезопасное, горючее вещество. При работе с ней персонал должен надевать специальную одежду; хранят вещество в закрытых цилиндрах и контейнерах, в сухих помещениях. На открытых площадках в атмосферный воздух выделяется сероводород, оказывая отрицательное воздействие на окружающую среду.

В порту Черноморск рухнули стены хранилища с серой 01
В порту Черноморск рухнули стены хранилища с серой 02
В порту Черноморск рухнули стены хранилища с серой 03

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