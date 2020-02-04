Защитные комбинезоны, обувь и маски: китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Синьхуа Новости" в Facebook.
Отмечается, что в город доставят 55 тысяч медицинских масок, 501 защитный комбинезон, 747 пар защитных очков и 760 пар защитной обуви.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Фото: Синьхуа Новости" /Facebook