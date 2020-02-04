Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
04.02.20 10:27

Защитные комбинезоны, обувь и маски: китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь. ФОТОрепортаж

Китайская диаспора в Украине отправила в китайский город Ухань, являющимся эпицентром распространения нового коронавируса, средства противоэпидемической защиты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Синьхуа Новости" в Facebook.

Отмечается, что в город доставят 55 тысяч медицинских масок, 501 защитный комбинезон, 747 пар защитных очков и 760 пар защитной обуви.

Защитные комбинезоны, обувь и маски: китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь 01

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество жертв нового коронавируса в Китае выросло до 425, инфицировано 20,4 тыс. человек, - госкомитет КНР

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.


Защитные комбинезоны, обувь и маски: китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь 02
Защитные комбинезоны, обувь и маски: китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь 03
Защитные комбинезоны, обувь и маски: китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь 04
Защитные комбинезоны, обувь и маски: китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь 05
Фото: Синьхуа Новости" /Facebook

Защитные комбинезоны, обувь и маски: китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь 06

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100