Защитные комбинезоны, обувь и маски: китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Синьхуа Новости" в Facebook.

Отмечается, что в город доставят 55 тысяч медицинских масок, 501 защитный комбинезон, 747 пар защитных очков и 760 пар защитной обуви.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

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Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.











Фото: Синьхуа Новости" /Facebook