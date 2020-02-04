Грузовик насмерть сбил 64-летнего мужчину, который шел по проезжей части, на Одесчине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Полицейские, которые работали на месте дорожно-транспортного происшествия, предварительно установили, что водитель - 45-летний уроженец Хмельницкой области наехал на мужчину, который шел по проезжей части дороги, когда совершал обгон грузовика, ехавшего впереди. По заключению врачей, водитель был трезв.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

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