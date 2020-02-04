Рейтинг партий: "Слуга народа" - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЕС - 9,5%, "Батькивщина" - 8,1%, "Сила и честь" - 3,6%, "Голос" - 3,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в конце января, передает Цензор.НЕТ.

Так, согласно обнародованным результатам опроса, проведенного "Рейтингом" 22-26 января 2020 года, рейтинг "Слуги народа" составляет 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать (или 35,5% среди тех, кто намерен голосовать).

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За партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,5% (или 11,4% среди тех, кто намерен голосовать) респондентов, "Европейская солидарность" - 9,5% (или 8% среди тех, кто намерен голосовать), "Батькивщина" - 8,1% (или 6,9% среди тех, кто намерен голосовать), "Сила и честь" - 3,6% (3,0% среди тех, кто намерен голосовать), "Голос" - 3,4% (2,9% среди тех, кто намерен голосовать).

Тех же, кто не определился со своими предпочтениями - около 15,9% опрошенных.

При этом на вопрос, "Приняли ли бы Вы участие в выборах Верховной Рады, если бы они состоялись в ближайшее время", "Однозначно да" ответили 65% опрошенных, "Скорее, да" – 13%, "Скорее, нет" – 6%, "Точно, нет" – 14% и 2% затруднились с ответом.

Социологическое исследование было проведено 22-26 января 2020г, аудитория исследования – население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.







