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04.02.20 16:38

В Одессе демонтировали последний барельеф Жукова. ВИДЕО+ФОТО

Активисты ряда патриотических организаций и студенты Одесского национального университета имени Мечникова демонтировали барельеф советского маршала Георгия Жукова, который висел на стене дома № 62 по улице Новосельского в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думская".

Отмечается, что  пророссийски настроенные граждане пытались помешать, но до драки дело не дошло - стороны ограничились словесной перепалкой. Памятная доска покинула свое место и была вывезена на машине в неизвестном направлении.

Участник событий Александр Ершов рассказал, что патриотические организации пять лет добивались демонтажа барельефа в соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов", под действие которого Жуков подпадает - как один из руководителей тоталитарного советского государства и Коммунистической партии Советского Союза.

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В Одессе демонтировали последний барельеф Жукова 01
В Одессе демонтировали последний барельеф Жукова 02

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