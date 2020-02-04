В Одессе демонтировали последний барельеф Жукова. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думская".

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Отмечается, что пророссийски настроенные граждане пытались помешать, но до драки дело не дошло - стороны ограничились словесной перепалкой. Памятная доска покинула свое место и была вывезена на машине в неизвестном направлении.

Участник событий Александр Ершов рассказал, что патриотические организации пять лет добивались демонтажа барельефа в соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов", под действие которого Жуков подпадает - как один из руководителей тоталитарного советского государства и Коммунистической партии Советского Союза.

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