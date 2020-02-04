Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля. ФОТОрепортаж

Гончарук в премьерской ложе

Спикер Разумков отчитывается о работе ВР за минувшую сессию

В центре секретарь СНБО Данилов и омбудсмен Денисова

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованов





Премьер Гончарук в президиуме ВР

Консультации спикера Разумкова и сопредседателя фракции "Слуга народа" Арахамии

Ложа Кабмина









Активные жестикуляции премьера Гончарука и министра финансов Маркаровой

Гончарук и Арахамия

Вакарчук в зале ВР

Баннер с именами погибших воинов

Фото с конституцией





Выступление Тимошенко

Министр финансов Маркарова и вице-спикер Стефанчук

Маркарова и Милованов











Беседа Гончарук и вновь назанченный вице-премьер-министр Украины - министр развития громад и территорий Украины Шмыгаль

После беседы со Шмыгалем Гончарук взял себя за горло





Исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков пришел в актуальной футболке, связанной со скандалом во фракции монобольшинства

"Слуга народа" Ткаченко









Гончарук перед голосованием по кадровым перестановкам в Кабмине











Алена Бабак перед голосованием за ее отставку попросила депутатов: "Отпустите меня с Богом и дайте мне свободу"





Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра Украины - министра развития громад и территорий Украины.

Рабинович и Арахамия

Разумков, Рабинович и Стефанчук

Фото - Цензор.НЕТ