Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сотрудника Секретариата Кабинета министров задержали на горячем в момент получения взятки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации МВД.

В пресс-службе МВД отмечается: "Оперативники Управлинея стратегических расследований в г. Киеве Нацполиции, следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Киеве при процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области разоблачили во взяточничестве начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины и его доверенное лицо.

Последний, будучи в роли посредника, получил от руководителя коммерческой структуры двух миллионов гривен "отката" для дальнейшей их передачи должностному лицу. Только при условии получения указанной суммы руководитель управления государственной структуры согласился подписать акты выполненных работ по ранее заключенным договором".

Сейчас руководитель структурного подразделения Секретариата Кабинета Министров и его доверенное лицо задержанs в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С места задержания изъято два миллиона гривен, полученных в качестве неправомерной выгоды.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст.368 УК Украины. Продолжаются следственные действия"

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