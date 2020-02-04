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04.02.20 20:37

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Знаем!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы работаем над реформами 25 часов в сутки и 8 дней в неделю, - Зеленский

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Между строк

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я недавно в политике, не научился отвечать на чувствительные вопросы, - Брагар извинился за совет продать собаку, чтобы оплатить коммуналку

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Конец эпохи элитных собак

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

"Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаааку ..."

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Есть такая партия!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен извиниться за то, что привел к власти никчемных депутатов, - Климпуш-Цинцадзе

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

В поисках жертвы

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Только валютой

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Конец эпохи здравого смысла

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я бы предложила ему продать мозги!": ВВС пообщалось с пенсионеркой Колючей, которой "слуга народа" Брагар предложил продать собаку

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