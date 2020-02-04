Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Знаем!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы работаем над реформами 25 часов в сутки и 8 дней в неделю, - Зеленский

Между строк

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я недавно в политике, не научился отвечать на чувствительные вопросы, - Брагар извинился за совет продать собаку, чтобы оплатить коммуналку

Конец эпохи элитных собак

"Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаааку ..."

Есть такая партия!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен извиниться за то, что привел к власти никчемных депутатов, - Климпуш-Цинцадзе

В поисках жертвы

Только валютой

Конец эпохи здравого смысла

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я бы предложила ему продать мозги!": ВВС пообщалось с пенсионеркой Колючей, которой "слуга народа" Брагар предложил продать собаку

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