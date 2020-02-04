Автор учебника "Всемирной истории" Щупак рассказал, почему на его страницах появился Киану Ривз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил автор книги, историк Игорь Щупак.

"Почему в школьном учебнике аппарата не оригинальное фото, а мем? У этого есть своя маленькая история. Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом. Я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мэм, предложил оставить его. Я вспомнил, как в конце 1990-х годов в одном учебном пособии был помещен портрет Октавиана Августа с подписью "Юлий Цезарь". За долгие годы использования книги это заметили и написали об этом ... ноль читателей ", - заявил Щупак.

Накануне в социальных сетях начали распространять фотографии учебника "Всемирной истории" для 10 класса 2018 года. В параграфе "США в межвоенный период" обнародована видоизмененная фотография "Обед на небоскребе" 1932 года. На ней дорисован актер Киану Ривз.



