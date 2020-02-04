Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
04.02.20 20:45

Автор учебника "Всемирной истории" Щупак рассказал, почему на его страницах появился Киану Ривз

Канадский актер Киану Ривз попал на страницы украинского учебника "Всемирной истории" для 10 класса целенаправленно

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил автор книги, историк Игорь Щупак.

"Почему в школьном учебнике аппарата не оригинальное фото, а мем? У этого есть своя маленькая история. Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом. Я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мэм, предложил оставить его. Я вспомнил, как в конце 1990-х годов в одном учебном пособии был помещен портрет Октавиана Августа с подписью "Юлий Цезарь". За долгие годы использования книги это заметили и написали об этом ... ноль читателей ", - заявил Щупак.

Автор учебника Всемирной истории Щупак рассказал, почему на его страницах появился Киану Ривз 01

Накануне в социальных сетях начали распространять фотографии учебника "Всемирной истории" для 10 класса 2018 года. В параграфе "США в межвоенный период" обнародована видоизмененная фотография "Обед на небоскребе" 1932 года. На ней дорисован актер Киану Ривз.


Автор учебника Всемирной истории Щупак рассказал, почему на его страницах появился Киану Ривз 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100