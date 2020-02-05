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05.02.20 09:47

Деятельность онлайн-казино с месячным доходом в $1 млн разоблачили в Киеве, - Киберполиция. ФОТОрепортаж

Фигуранты, "замаскировавшись" под легальный бизнес, организовали деятельность ряда онлайн-казино и вышли на рынок Украины, Европы, Австралии и США. Устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности. Изъяты вещественные доказательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Киберполиции Украины.

Установлено, что с начала 2019 фигуранты, прикрываясь законной деятельностью в сфере IT-разработок, организовали работу офисов в городе Киев. В офисах работал штат специалистов, которые создали и администрировали ряд онлайн-казино. Также злоумышленники зарегистрировали интернет-платформу для привлечения партнеров и игроков.

Противоправная деятельность распространялась в сети, как для украинского рынка, так и для Европы, Австралии и США. Месячный доход составлял миллион долларов.

Правоохранители провели обыски, во время которых изъяли 54 системных блока и 27 ноутбуков, на которых установлено программное обеспечение для предоставления незаконных услуг через онлайн-казино. Также изъяты четыре жестких диска, флэш-накопители и документация, подтверждающая незаконную деятельность.

Также специалистам киберполиции, в ходе осмотра компьютеров, находившихся в офисе компании, удалось расшифровать закриптованные жесткие диски. Это позволило получить информацию о разработке программного обеспечения для работы платформы онлайн-казино, инсталляции виртуальных платежных терминалов и тому подобное. Изъятое направлено для проведения экспертиз.

Установлено, что организаторами противоправной деятельности являются три человека 1979, 1983 и в 1986 годов рождения. Решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности.

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Деятельность онлайн-казино с месячным доходом в $1 млн разоблачили в Киеве, - Киберполиция 01
Деятельность онлайн-казино с месячным доходом в $1 млн разоблачили в Киеве, - Киберполиция 02
Деятельность онлайн-казино с месячным доходом в $1 млн разоблачили в Киеве, - Киберполиция 03
Деятельность онлайн-казино с месячным доходом в $1 млн разоблачили в Киеве, - Киберполиция 04

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