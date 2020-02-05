Четверо офицеров спецназа ФСБ РФ ликвидированы в Сирии. ФОТО

По сообщению телеграм-канала Baza, автомобиль сотрудников ФСБ подорвался на фугасе, пассажиры получили ранение и были захвачены. Позднее их нашли застреленными, передает Цензор.НЕТ.

Все четверо погибших - офицеры управлений "С" и "К". Телеграм-каналы, связанные с российскими силовиками, приводят их имена и звания: майор Руслан Гимадиев, лейтенант Всеволод Трофимов, майор Булат Ахматьянов, капитан Дмитрий Минов.

На странице группы расследователей Conflict Intelligence Team опубликованы фотографии траурных портретов сотрудников Центра специального назначения ФСБ. Где сделаны эти снимки, не указывается. У всех стоит одна дата смерти - 1 февраля 2020 года - и указано, что они погибли "при выполнении специальных задач в Сирийской арабской республике".

"3 февраля у майора Булата Ахматьянова родилась дочь. Но он ее никогда не увидит. Офицер Центра специального назначения ФСБ погиб в Сирии за два дня до рождения девочки — 1 февраля. Без отца остались и двое старших детей 33-летнего майора Ахматьянова. По двое детей и в семьях 42-летнего майора Руслана Гимадиева, 35-летнего капитана Дмитрия Минова, 36-летнего лейтенанта Всеволода Трофимова. Все они служили в ЦСН ФСБ и тоже погибли 1 февраля в Сирии", - пишет Новая газета.

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"По версии, распространившейся в сирийских проправительственных СМИ и российских социальных сетях, российские офицеры погибли в окрестностях сирийского города Алеппо. Утверждалось, что противники Асада якобы направили в город четыре бронеавтомобиля с якобы террористами-смертниками, подрыв которых должен был стать сигналом для наступления и прорыва в районах блокпостов, обороняемых подразделениями сирийской армии, подконтрольной Асаду. Одновременно начался минометно-артиллерийский обстрел, во время которого будто бы и был ранен майор Ахматьянов. Трое офицеров ФСБ эвакуировали раненого товарища и вернулись на позиции, где попали под перекрестный огонь. Эта часть Алеппо была занята боевиками — вытащить тела погибших удалось лишь через пять часов. Эта версия мало похожа на правду. Погибшие служили в ЦСН ФСБ и составляли снайперские пары. Минов и Гимадиев — в управлении "К" ЦСН, Ахматьянов и Трофимов — в управлении "С". Аббревиатура "К" — обозначение подразделения, специализирующегося на спецоперациях на Кавказе. С — обозначение управление специальных операций, занимающееся ликвидацией и задержанием террористов. Погибшие были специалистами высочайшего класса, и использовать их для качественного усиления подразделений сирийской армии, ведущих локальные бои, — все равно что на усиление мотострелковой роты выделять комплекс "Кинжал" с ядерным оружием. Сомнения усиливают и официальные сообщения генерал-майора Юрия Боренкова, руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). 2 февраля ЦПВС распространил сообщение, в котором не было ни слова о каком-либо серьезном боестолкновении в окрестностях Алеппо. Но была представлена подробная информация о нарушении "режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований" в Идлибской зоне деэскалации, с перечислением всех населенных пунктов, которые были обстреляны. В список из 32 деревень и городков вошли и населенные пункты провинции Алеппо — к примеру, Сараф, Мукатталь, Нахшебба, Эль-Арейм, Ардаш-даг и другие. И ни слова ни про "террористов-смертников", ни про "отряды боевиков", атаковавших позиции сирийских правительственных войск. Хотя, как правило, ЦПВС не забывает упомянуть в своих отчетах о таких инцидентах", - пишет издание.

"Но четыре офицера ЦСН ФСБ погибли. И по информации наших источников, погибли не в бою под Алеппо, а в окрестностях Латакии, полностью контролируемой проправительственными войсками. Латакия давно считается относительно спокойной территорией. Однако офицеры ФСБ попали в засаду именно здесь. Напавшие точно знали маршрут, по которому снайперские группы ЦСН возвращались в город, и заложили фугас, приведя его в действие дистанционно, когда бронеавтомобиль с россиянами оказался над местом закладки. Контуженных офицеров добивали выстрелами в упор — в сердце и в висок. Поэтому-то в Россию погибших отправили в закрытых гробах. Возникает вопрос: что делали в Сирии (именно в провинции Латакия) снайперские группы ЦСН, тем более что, по сведениям наших источников, офицеры находились в так называемой "легендированной командировке" — то есть не под своими настоящими именами? Кстати, о том, что они находятся на спецзадании, знали немногие — в том числе всего несколько сирийцев. Возможно, офицеров предали. И предали "с целью эскалации войны", - уточнил наш источник. По версии наших источников, на турецко-сирийской границе, в районе города Касаб, готовилась встреча высших руководителей Сирии и Турции. И Сирия запросила у России помощи в обеспечении безопасности этой встречи. Для выполнения этой задачи и были направлены в Сирию майоры Ахматьянов и Гимадиев, капитан Минов и лейтенант Трофимов. И в засаду они попали, когда возвращались с рекогносцировки местности. То, что направили именно этих офицеров ФСБ, — не случайность. В январе это была уже их вторая командировка в Сирию. В начале года они участвовали в обеспечении безопасности визита в Дамаск президента России. Если информация о засаде, в которую попали офицеры ФСБ, соответствует действительности, возникает предположение: убийство было целенаправленным — кому-то необходимо было сорвать турецко-сирийские переговоры. И, судя по последним новостям из Сирии, провокация удалась. В ночь на 3 февраля сирийская армия открыла артиллерийский огонь по подразделениям турецких войск в идлибской зоне. Погибли шесть человек, еще семеро турецких военных получили ранения. Вероятно, что приказ на открытие огня и на ликвидацию офицеров ЦСН ФСБ был отдан из одного центра — "партии войны" в окружении Башара Асада. И сегодня ни о каких переговорах, похоже, не может быть и речи", - рассказывает российское издание.





