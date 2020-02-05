На Столичном шоссе в Киеве столкнулись две иномарки: один человек погиб, еще двое госпитализированы, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

5 февраля в 8:00 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на Столичном шоссе, недалеко от санатория "Конча-Заспа" произошло ДТП.

Как оказалось, ДТП произошло между автомобилями Renault и Jeep. В результате столкновения, водитель автомобиля Renault погиб на месте. С помощью гидравлического инструментe спасатели достали тело мужчины из покореженного автомобиля.



Фото: пресс-служба ГСЧС

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К сожалению, есть и пострадавшие: водитель автомобиля Jeep и женщина-пассажир автомобиля Renault госпилизировали.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.