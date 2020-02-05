Легковушка сбила насмерть 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

На место немедленно прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа Главного управления полиции и врачи скорой помощи.

Правоохранители опросили водителя, а также свидетелей и очевидцев происшествия. Следователи установили, что девушка перебегала дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода и попала под колеса автомобиля "Шкода". От полученных травм пострадавшая, 1999 года рождения, скончалась на месте происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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