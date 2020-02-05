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05.02.20 13:09

Депутату Ирпенского горсовета Слюсаренко сожгли автомобиль в Коцюбинском. ФОТОрепортаж

Утром 5 января в поселке Коцюбинское сгорел автомобиль депутата Ирпенского горсовета Богдана Слюсаренко.

Депутату Ирпенского горсовета Слюсаренко сожгли автомобиль в Коцюбинском. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил сам депутат.

"Не доброе утро.... то, что осталось от моей и соседской машины...ночью позвонила соседка и сообщила, что горит мой автомобиль....потом огонь перебросился на другой... это жесть! По предварительному заключению полиции - умышленный поджог....", - написал он.

Депутату Ирпенского горсовета Слюсаренко сожгли автомобиль в Коцюбинском 01

Как сообщили в ГСЧС Киевской области, информация о пожаре частного легкового автомобиля "Subaru Forester", по адресу: пос. Коцюбинское, ул. Пономарева поступила в оперативно-диспетчерскую службу Ирпенского региона 5 февраля в 5:44. 

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Депутату Ирпенского горсовета Слюсаренко сожгли автомобиль в Коцюбинском 02

По прибытию на место вызова спасатели установили, что огнем охвачен легковой автомобиль "Subaru Forester" и стоящий рядом автомобиль "Opel Tigra".

Пожар локализован в 6:12 и полностью ликвидировали в 6:28.

Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.

Депутату Ирпенского горсовета Слюсаренко сожгли автомобиль в Коцюбинском 03

Фото: Слюсаренко/Facebook

Депутату Ирпенского горсовета Слюсаренко сожгли автомобиль в Коцюбинском 04

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