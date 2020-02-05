Чиновник КП "Харковские теплосети" вымогал 55 тыс. грн у жителя многоквартирного дома, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служащий вместе с коллегами из коммунального предприятия и чиновниками районных администраций Харькова наладил систематическое вымогательство и получение денег от местных жителей за беспрепятственное оформление и выдачу документов, необходимых для установления индивидуального отопления. В частности, задокументировано, что злоумышленник требовал 55 тыс. грн у владельца жилья в многоквартирном доме, который планировал перейти на автономное отопление.

"Правоохранители задержали взяточника в его рабочем кабинете во время получения первого "транша" в размере 20 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному служащему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности других должностных лиц, возможно причастных к противоправной сделке.

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