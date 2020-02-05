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05.02.20 14:56

Полиция задержала пьяного водителя Range Rover, пытавшегося сбежать после смертельного ДТП под Новой Каховкой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня утром на объездной дороге города Новая Каховка произошло тройное столкновение автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте аварии погиб водитель одного из автомобилей, а пьяный виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня утром, около 07:40, на объездной дороге Новой Каховки в районе заправки "Шелл" в колонну автомобилей, которая двигалась в сторону Каховской ГЭС, на большой скорости врезался джип Range Rover. Внедорожник протаранил крайнюю машину марки "Жигули", которая в свою очередь влетела в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который двигался впереди.

Водитель "Жигули" погиб на месте, а Range Rover, не останавливаясь, поехал дальше. Полиция задержала виновника аварии на следующей АЗС.

"За рулем находился 27-летний житель Таврийска. Визуально было заметно, что человек находится в нетрезвом состоянии. По результатам освидетельствования водителя с помощью алкотестера "Драгер" выяснилось, что содержание алкоголя в его организме составляет 1,5 промилле, что почти в 8 раз превышает допустимую норму", - говорится в сообщении полиции.

Полиция задержала пьяного водителя Range Rover, пытавшегося сбежать после смертельного ДТП под Новой Каховкой 01
Полиция задержала пьяного водителя Range Rover, пытавшегося сбежать после смертельного ДТП под Новой Каховкой 02
Полиция задержала пьяного водителя Range Rover, пытавшегося сбежать после смертельного ДТП под Новой Каховкой 03
Полиция задержала пьяного водителя Range Rover, пытавшегося сбежать после смертельного ДТП под Новой Каховкой 04

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По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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