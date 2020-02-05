Посол Канады Галадза посетила КПВВ в Станице Луганской. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

"Лариса Галадза ознакомилась с особенностями функционирования КПВВ, порядком осуществления контрольно-проверочных операций, уровнем пассажиропотока, условиями пересечения линии разграничения гражданами", — сказано в сообщении.

Больше всего посла интересовали вопросы безопасности, отметили пограничники.

Также дипломат посетила мост у КПВВ "Станица Луганская", отметили в пресс-службе.

Читайте также: Председатель ОБСЕ Рама побывал в Станице Луганской. ФОТОрепортаж



