Глава райсуда на Закарпатье требовал 15 тыс. грн за удовлетворение иска, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылко на пресс-службу НАБУ.

5 февраля 2020 детективы Национального бюро совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции в Закарпатской области при процессуальном руководстве САП разоблачили председателя одного из районных судов Закарпатья на получении неправомерной выгоды. Как установило следствие, служитель Фемиды требовал и получил 15 тыс. грн от физического лица за удовлетворение гражданского иска.

Сейчас правоохранители проводят следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении. Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с января 2020 года.

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