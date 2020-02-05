Посреди самолета шатер и ведро, как будто в сарай загнали: как эвакуируют россиян и белорусов из Китая. ФОТОрепортаж

Читательница Ольга рассказала "Радио Свобода" о своей двоюродной сестре Полине, гражданке России, которая работала в китайском городе Ухань, ставшим эпицентром нового вируса, сообщает Цензор.НЕТ.

На данный момент известно, что первый борт с эвакуированными приземлился в Тюмени около 9 часов утра. Около 13 часов Полина вышла на связь с семьей.

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"Последний раз с ними была связь на дозаправке в Улан-Удэ. Она присылала мне скриншот из телефона, что за бортом минус 29. Это военный самолет, и они позади всю хвостовую часть открыли. Холод! Летят младенцы, летят еще дети. Посреди самолета шатер и ведро. Это эвакуация?! Причем все здоровые летят. Сейчас неизвестно, в каком они состоянии долетели с такими условиями", - возмущается Ольга условиями эвакуации.

Так поступать с людьми, как будто в сарай загнали, это вершина издевательства! - считает Ольга.

Самое интересное, что все корреспонденты, военные в масках, костюмах химзащиты, а те, кого вывозят, в марлевых масках. Дали б уже и людям что-то".

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