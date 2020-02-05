"Слуга народа" Дубинский собирает подписи нардепов за увольнение Сытника. Уже подписалось больше 140 человек. ДОКУМЕНТ

Об этом нардеп написал в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Подписи за увольнение коррупционера Сытника с должности главы Независимого антикоррупционного бюро. На сейчас больше 140 подписей", - сообщил Дубинский, выложив соответсвующий документ. На фото видно только 2 страницы документа и 109 подписантов.





Ранее, Госбюро расследований внесло начало работу по заявлению нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского относительно директора НАБУ Артема Сытника.

Напомним, главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области пять раз.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".

Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.

Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1 700 - 3 400 гривен).

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Позже Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.