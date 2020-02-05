Силы самообороны Японии в этом году впервые примут участие в учениях "See Breeze", - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как сообщает пресс-служба Минобороны в среду, замначальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Бессараб обратил внимание на необходимость продолжения военного сотрудничества между Украиной и Японией и выразил надежду руководства украинских Вооруженных сил на расширение военного сотрудничества с японскими военными во время международных учений, передает Цензор.НЕТ.

"По его словам, важным фактором в этом процессе должно стать участие представителей Сил самообороны Японии в учениях "See Breeze – 2020", которые пройдут в Украине", - говорится в сообщении.

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Также стороны определили основные направления международного военного сотрудничества между Украиной и Японией и договорились о продолжении взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере.

Кроме того, участники обсудили вопрос противостояния гибридным угрозам. Украинская сторона отметила важность обмена опытом, учитывая общий характер существующих вызовов и угроз.

"Во время общения японскую делегацию проинформировали о милитаризации оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова, а также о дестабилизирующих действиях, которые совершает эта страна в Азово-Черноморском регионе", - добавили в ведомстве.

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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк поблагодарил японскую сторону за последовательную поддержку и помощь ВСУ, а также подчеркнул необходимости продолжения военно-политического диалога, который активизировался в последние годы.





















