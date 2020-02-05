В Киеве арестованы изъятые налоговой милицией брендовая обувь и денежные средства на 104 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, предоставлявших компаниям реального сектора экономики услуги по ввозу в Украину брендовой обуви и аксессуаров по заниженной таможенной стоимости и уклонению от уплаты таможенных платежей.

Для осуществления преступной деятельности фигуранты создали группу подконтрольных компаний и компанию-нерезидента, между которыми заключили внешнеэкономические контракты, а также группу подконтрольных ФЛП.

В дальнейшем в Украину импортировалась оригинальная обувь и аксессуары известных брендов из Польши, Италии, Германии, которая растаможивалась по заниженной таможенной стоимости. Для этого фигуранты подавали в таможню документы, в которых указывали цены товара на уровне индикатива, без указания бренда и фактической номенклатуры. Вследствие таких действий таможенная стоимость товаров занижалась в 10 и более раз.

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Импортируемую продукцию отгружали физическим лицам-предпринимателям, которые осуществляют розничную торговлю брендовыми товарами через торговые центры и сеть Интернет. При этом документально реализация товара отражалась в адрес подконтрольных ФЛП, находящихся на упрощенной системе налогообложения.

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По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных, складских помещениях, по местам проживания фигурантов и в магазинах, через которые осуществлялась реализация товаров, из незаконного оборота изъяты неучтенные наличные деньги в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 3 млн 168 тыс. гривен., 35 тыс. 643 пары обуви, ввезенной в Украину по заниженной таможенной стоимости, на сумму 100 млн грн., а также черновые записи, документы хозяйственной деятельности, компьютерная техника и т.п.









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На все изъятое, а также на безналичные денежные средства, находящиеся на банковских счетах предприятий, участвовавших в противоправной схеме, по решению суда наложен арест. Общая сумма арестованных денежных средств и ТМЦ составляет более 104 миллионов гривен.

Продолжается следствие.