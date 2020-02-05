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05.02.20 18:47

5 человек погибли в результате ДТП на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Харьковской области на трассе Киев-Харьков-Довжанский в результате столкновения двух автомобилей погибли пять человек, один человек пострадал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"5 февраля в 16:21 в дежурную смену ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии между автомобилями ВАЗ 2109 и Daewoo Lanos. ЧП произошло на 603 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский вблизи с. Новопавловка,  в Изюмском районе Харьковской области ", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в результате ДТП погибли 5 человек (данные устанавливаются, 3 погибших в ВАЗ и 2 погибших в Daewoo) и пострадал 1 человек (водитель автомобиля Daewoo).

На месте происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего мужчину из автомобиля и передали его работникам скорой медицинской помощи.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются работниками Нацполиции.

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5 человек погибли в результате ДТП на Харьковщине, - ГСЧС 01
5 человек погибли в результате ДТП на Харьковщине, - ГСЧС 02
5 человек погибли в результате ДТП на Харьковщине, - ГСЧС 03
5 человек погибли в результате ДТП на Харьковщине, - ГСЧС 04

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