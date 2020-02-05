В аэропорту Стамбула самолет при посадке выехал за пределы ВПП и разломился на части, 120 пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В результате аварии самолета получили ранения 52 человека. Всего на борту находилось 177 пассажиров. Пострадавшим оказывают первую помощь на месте и отправляют в больницы.

Самолет совершал рейс из Измура в Стамбул. Во время приземления он по неизвестным причинам выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По одной из версий самолет оказался за пределами ВПП в результате жесткой посадки.

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В результате сильного повреждения корпуса самолета некоторых пассажиров зажало элементами конструкции и кресел. Чтобы их освободить, спасатели прорезают корпус и снимают обшивку.





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После инцидента у корпуса самолета был виден огонь, пожарные, прибывшие на место происшествия, уже потушили его.

Как сообщил губернатор Стамбульского региона Али Йерликайа, прибывший на место происшествия, при посадке самолет упал с высоты 30-40 метров.

"Самолет при заходе на посадку упал на взлетную полосу с высоты 30-40 метров и проехал еще 50-60 метров", - сказал чиновник. По его словам, большинство из 120 пострадавших получили травмы легкой и средней степени тяжести. Пилот и помощник пилота находятся в тяжелом состоянии