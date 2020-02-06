В результате наезда водителя на пешеходов на Львовщине погибла женщина, травмирован ребенок, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

Происшествие случилось 5 февраля в 21.20 на автодороге Дрогобыч-Самбор в селе Лишня Дрогобычского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Опель Омега", 25-летний житель Самборского района не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на четырех пешеходов.

От полученных травм 57-летняя женщина погибла на месте происшествия. Также телесные повреждения получили ее 7-летний внук, 33-летний сын и 58-летний муж. Все местные жители.

Правоохранители задержали водителя. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По данному факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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